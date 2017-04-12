У Венесуелі під час протестів загинув студент

У понеділок, 10 квітня, загинув один із протестувальників, як повідомили у прокуратурі у вівторок, 11 квітня, загиблим виявився 19-річний студент університету, який отримав вогнепальне поранення в шию під час акції протесту у місті Валенсія.

Лідери опозиції країни поклали відповідальність за вбивство на владу, передає агентство AP.

Зазначається, що під час акції протесту сили безпеки Венесуели застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ та гумові набої.

Демонстрації проти влади у Венесуелі тривають з початку квітня. Протистояння між владою та опозицією у країні посилилось після того, як влада заборонила лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади протягом 15 років.

Нагадаємо, при розгоні протестів проти президента Венесуели Н.Мадуро постраждали 200 людей.