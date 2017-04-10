В Пасхальную ночь общественный транспорт в Киеве будет работать дольше

“В ночь с 15 на 16 апреля Киевский метрополитен будет работать на один час дольше, а на Пасху, 16 апреля, откроется на час раньше. Также сейчас мы отрабатываем вопрос изменений в работе городского пассажирского транспорта во время поминальных дней. О соответствующих изменениях мы будем информировать дополнительно”, – рассказал В.Бондаренко.

Он отметил, что в ночь с 15 на 16 апреля на один час продолжат работу наземного пассажирского транспорта, “организовав перевозку пассажиров существующими маршрутами, которые проходят возле станций столичного метрополитена, а также после прохождения его последних поездов”. 16 апреля пассажирский транспорт заработает на час раньше, “организовав перевозку пассажиров существующими маршрутами, которые проходят возле станций метро”.

С 5.00 до 10.00 16 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит возле мест проведения богослужений.

Также руководитель аппарата КГГА отметил, что в столице работают четыре маршрута ночного транспорта: троллейбусы №91H (Центральный железнодорожный вокзал — ул. Милославская), №92H (Южный железнодорожный вокзал — ул. Свободы) и №93H (ст. метро “Площадь Льва Толстого” — ул. Чернобыльская), а также один автобусный маршрут — №137 (Центральный железнодорожный вокзал — ст. метро "Харьковская").

Как сообщал УНН, с 13 по 18 апреля в Украине будут курсировать 14 дополнительных поездов, а также увеличится периодичность рейсов шести поездов, которые курсируют постоянно.