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У Великодню ніч громадський транспорт у Києві працюватиме довше

У Великодню ніч громадський транспорт у Києві працюватиме довше

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У зв’язку з відзначенням Великодня в Києві буде змінено режим роботи міського пасажирського транспорту. Про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко, передає УНН.

“У ніч із 15 на 16 квітня Київський метрополітен буде працювати на одну годину довше, а на Великдень, 16 квітня, відкриється на одну годину раніше. Також зараз ми відпрацьовуємо питання змін у роботі міського пасажирського транспорту під час поминальних днів. Про відповідні зміни ми будемо інформувати додатково”, — розповів В.Бондаренко.

Він зазначив, що в ніч із 15 на 16 квітня на одну годину продовжать роботу наземного пасажирського транспорту, “організувавши перевезення пасажирів існуючими маршрутами, які проходять біля станцій столичного метрополітену, а також після проходження його останніх поїздів”. 16 квітня пасажирський транспорт запрацює на годину раніше, “організувавши перевезення пасажирів існуючими маршрутами, що проходять біля станцій метро”.

З 5.00 до 10.00 16 квітня буде збільшено кількість одиниць міського пасажирського транспорту загального користування, який проходить біля місць проведення богослужінь.

Також керівник апарату КМДА зазначив, що в столиці працює чотири маршрути нічного транспорту: тролейбуси №91H (Центральний залізничний вокзал — вул. Милославська), №92H (Південний залізничний вокзал — вул. Свободи) і №93H (ст. метро “Площа Льва Толстого” — вул. Чорнобильська), а також один автобусний маршрут — №137 (Центральний залізничний вокзал — ст. метро “Харківська”).

Як повідомляв УНН, із 13 по 18 квітня в Україні курсуватимуть 14 додаткових поїздів, а також буде збільшено періодичність рейсів шести поїздів, які курсують постійно.

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