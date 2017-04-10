У Великодню ніч громадський транспорт у Києві працюватиме довше

“У ніч із 15 на 16 квітня Київський метрополітен буде працювати на одну годину довше, а на Великдень, 16 квітня, відкриється на одну годину раніше. Також зараз ми відпрацьовуємо питання змін у роботі міського пасажирського транспорту під час поминальних днів. Про відповідні зміни ми будемо інформувати додатково”, — розповів В.Бондаренко.

Він зазначив, що в ніч із 15 на 16 квітня на одну годину продовжать роботу наземного пасажирського транспорту, “організувавши перевезення пасажирів існуючими маршрутами, які проходять біля станцій столичного метрополітену, а також після проходження його останніх поїздів”. 16 квітня пасажирський транспорт запрацює на годину раніше, “організувавши перевезення пасажирів існуючими маршрутами, що проходять біля станцій метро”.

З 5.00 до 10.00 16 квітня буде збільшено кількість одиниць міського пасажирського транспорту загального користування, який проходить біля місць проведення богослужінь.

Також керівник апарату КМДА зазначив, що в столиці працює чотири маршрути нічного транспорту: тролейбуси №91H (Центральний залізничний вокзал — вул. Милославська), №92H (Південний залізничний вокзал — вул. Свободи) і №93H (ст. метро “Площа Льва Толстого” — вул. Чорнобильська), а також один автобусний маршрут — №137 (Центральний залізничний вокзал — ст. метро “Харківська”).

Як повідомляв УНН, із 13 по 18 квітня в Україні курсуватимуть 14 додаткових поїздів, а також буде збільшено періодичність рейсів шести поїздів, які курсують постійно.