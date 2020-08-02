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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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В Великобритании начнут чеканить монеты с изображением Махатмы Ганди

В Великобритании начнут чеканить монеты с изображением Махатмы Ганди

Киев  •  УНН

 • 23890 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Монеты с изображением лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди (1869-1948) вскоре начнут чеканить в Великобритании. Как сообщила в воскресенье газета The Sunday Telegraph, на британской валюте впервые появится портрет человека с темным цветом кожи, информирует УНН.

О планах выпуска новой монеты с изображением Ганди стало известно через неделю после того, как глава британского Минфина Риши Сунак обратился в экспертный комитет при Королевском монетном дворе с просьбой "рассмотреть возможность признания вклада темнокожих, выходцев из Азии и других представителей этнических меньшинств не только в историю , но также в настоящем и будущем “Соединенного Королевства. Британские активисты уже несколько лет добиваются того, чтобы заслуги меньшинств были отмечены портретами их представителей на денежных знаках.

Планируется, что после Ганди на британских монетах также появятся изображения разведчицы Нур Инайят Хан (1914-1944), которая родилась на Ямайке, медсестры Мэри Сикол (1805-1881), а также солдат британской армии родом из Индии и Непала (гуркхов), награжденных за героизм крестом Виктории — высшей военной наградой Соединенного Королевства.

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Аверс британских монет по традиции украшает профиль монарха, а на реверсе иногда помещают портреты членов королевской семьи или выдающихся исторических фигур. Подавляющее большинство монет, оформленных таким образом, были высечены в последние 20 лет по случаю различных юбилеев и выпускались в широкое обращение. Этой чести были удостоены менее двух десятков человек, в том числе натуралист и основатель эволюционной биологии Чарльз Дарвин (1809-1882), вице-адмирал Горацио Нельсон (1758-1805), писательница Джейн Остин (1775-1817), наследник британского престола принц Чарльз и его жена принцесса Диана (1961-1997).

Вопрос более широкого признания заслуг представителей этнических меньшинств приобрел в Великобритании особую актуальность в связи с активностью движения Black lives matter (“Жизнь темнокожих имеет значение”). Его сторонники выступают против полицейского произвола и расовой дискриминации.

Напомним, украинец пытался вывезти в Великобританию антиквариат.

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