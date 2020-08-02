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У Великобританії почнуть карбувати монети із зображенням Махатми Ганді

У Великобританії почнуть карбувати монети із зображенням Махатми Ганді

Київ • УНН

 • 23893 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Монети із зображенням лідера індійського національно-визвольного руху Махатми Ганді (1869-1948) незабаром почнуть карбувати в Великобританії. Як повідомила в неділю газета The Sunday Telegraph, на британській валюті вперше з'явиться портрет людини з темним кольором шкіри, інформує УНН.

Про плани випуску нової монети із зображенням Ганді стало відомо через тиждень після того, як глава британського Мінфіну Ріші Сунак звернувся в експертний комітет при Королівському монетному дворі з проханням “розглянути можливість визнання вкладу темношкірих, вихідців з Азії та інших представників етнічних меншин не тільки в історію, але й також в сьогодення і майбутнє” Сполученого Королівства. Британські активісти вже протягом декількох років домагаються того, щоб заслуги меншин були відзначені портретами їхніх представників на грошових знаках.

Планується, що після Ганді на британських монетах також з’являться зображення розвідниці Нур Інайят Хан (1914-1944), яка народилася на Ямайці, медсестри Мері Сікол (1805-1881), а також солдатів британської армії родом з Індії та Непалу (гуркхов), нагороджених за героїзм хрестом Вікторії — найвищою військовою нагородою Сполученого Королівства.

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Аверс британських монет за традицією прикрашає профіль монарха, а на реверсі іноді поміщають портрети членів королівської сім’ї або видатних історичних постатей. Переважна більшість монет, оформлених таким чином, були викарбувані в останні 20 років з нагоди різних ювілеїв і випускалися в широкий обіг. Цієї честі були удостоєні менше двох десятків людей, в тому числі натураліст і основоположник еволюційної біології Чарльз Дарвін (1809-1882), віце-адмірал Гораціо Нельсон (1758-1805), письменниця Джейн Остін (1775-1817), спадкоємець британського престолу принц Чарльз і його перша дружина принцеса Діана (1961-1997).

Питання більш широкого визнання заслуг представників етнічних меншин придбав у Великобританії особливої ​​актуальності в зв’язку з активністю руху Black lives matter (“Життя темношкірих має значення”). Його прихильники виступають проти поліцейського свавілля і расової дискримінації.

Нагадаємо, українець намагався вивезти до Великобританії антикваріат.

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