В Великобритании снизили уровень террористической угрозы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Великобритании снизили уровень террористической угрозы с критического к к серьезному. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"На фоне развития событий независимый общий центр анализа террористической деятельности принял сегодня утром решение снизить уровень угрозы с критического к серьезному", - заявила руководитель британского правительства.
Напомним, 22 мая вечером, вскоре после концерта американской поп-звезды Арианы Гранде, смертник подорвал себя в холле стадиона в Манчестере. В результате взрыва 22 человека погибли, около 60 получили ранения.
Как сообщал УНН, ведущие английские футбольные клубы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" сделали совместное пожертвования в пользу людей, пострадавших во время теракта в городе Манчестер.