У Великій Британії знизили рівень терористичної загрози
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Великій Британії знизили рівень терористичної загрози з критичного до до серйозного. Про це заявила прем'єр-міністр Тереза Мей, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"На тлі розвитку подій незалежний спільний центр аналізу терористичної діяльності ухвалив сьогодні вранці рішення понизити рівень загрози з критичного до серйозного", - заявила керівниця британського уряду.
Нагадаємо, 22 травня ввечері, невдовзі після концерту американської поп-зірки Аріани Гранде, смертник підірвав себе в холі стадіону в Манчестері. У результаті вибуху 22 людини загинули, близько 60 отримали поранення.
Як повідомляв УНН, провідні англійські футбольні клуби "Манчестер Сіті" і "Манчестер Юнайтед" зробили спільне пожертвування на користь людей, які постраждали під час теракту в місті Манчестер.