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15 марта, 19:03 • 107615 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145767 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125075 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118482 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105677 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101874 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94705 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125331 просмотра

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14 марта, 19:57 • 127914 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127371 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
В Великобритании из отеля “сбежал” робот-пылесос

В Великобритании из отеля “сбежал” робот-пылесос

Киев • УНН

 • 21019 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В одном из отелей Кембриджа, (Великобритания), робот-пылесос, который убирал помещения, не остановился на пороге отеля, а выехал на улицу и сбежал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Исчезновение обнаружили через 15 минут. Поиски ничего не дали, поэтому помощник менеджера предположил, что робота кто-то украл. Однако, устройство было совместимо лишь с гостиничной док-станцией.

Робота нашли на следующий день. После побега он еще долго ездил по улице, но работники отеля не смогли его отследить. Помощник менеджера поделился новостью в соцсетях и попросил неравнодушных вернуть робота, если он найдется.

На следующий день уборщик гостиницы нашел “беглеца” под оградой. Его забрали, почистили и вернули к другим роботам-пылесосам.

Украинские Национальные Новости

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