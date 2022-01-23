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У Великій Британії з готелю “втік” робот-пилосос

У Великій Британії з готелю “втік” робот-пилосос

Київ • УНН

 • 21019 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. В одному з готелів Кембриджа, (Велика Британія), робот-пилосос, що прибирав приміщення, не зупинився на порозі готелю, а виїхав на вулицю і “втік”. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Зникнення виявили через 15 хвилин. Пошуки нічого не дали, тому помічник менеджера припустив, що робота хтось вкрав. Однак, пристрій був сумісний лише з готельною док-станцією.

Робота знайшли наступного дня. Після втечі він ще довго їздив вулицею, але працівники готелю не змогли його відстежити. Помічник менеджера поділився новиною у соцмережах та попросив небайдужих повернути робота, якщо він знайдеться.

Наступного дня прибиральник готелю знайшов “втікача” під огорожею. Його забрали, почистили та повернули до інших роботів-пилососів.

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