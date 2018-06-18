В Великобритании оценили ущерб от нелегального рынка алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Контрафактный алкоголь лишает бюджет Великобритании 220 млн фунтов стерлингов (около 252 млн евро) ежегодно. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования Управления интеллектуальной собственности Европейского Союза (UPECO), передает УНН со ссылкой на The Drink Business.
"В Великобритании мошенничество в данном секторе оценивается в 220 млн фунтов стерлингов (252 млн евро — ред.) убытков”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году Управлением по налогам и таможенным пошлинам Великобритании (HMRC) было изъято 50 млн литров контрафактного алкоголя.
Также сообщается, что в целом страны ЕС ежегодно теряют около 60 млрд евро из-за процветания нелегальной торговли различными товарами и продуктами, в том числе — нелегальным алкоголем.
Напомним, ранее в ЕП заявили, что украинский контрафактный алкоголь представляет большую угрозу для европейского рынка.
Украина, по данным ЕС, стала лидером по производству нелегальной алкогольной продукции. Наш теневой рынок спиртного достигает 60% и выводит из бюджетов около 360 млн евро, подчеркнули в Европарламенте.
В ЕС даже заявили о намерениях самостоятельно бороться с украинским контрафактом, путем формирования открытых списков нелегальных производителей.
Такую инициативу европейцев уже поддержали отечественные официальные производители алкоголя.
“Считаю, что это может иметь положительный эффект. Однако, помимо создания такого списка, важно привести акцизную политику нашего государства в сфере алкоголя к экономически обоснованным ставкам”, — отметила по этому поводу Глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.