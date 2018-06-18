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У Великій Британії оцінили збитки від нелегального ринку алкоголю

У Великій Британії оцінили збитки від нелегального ринку алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Контрафактний алкоголь позбавляє бюджет Великої Британії 220 млн фунтів стерлінгів (близько 252 млн євро) щорічно. Про це свідчать результати нового дослідження Управління інтелектуальної власності Європейського Союзу (UPECO), передає УНН з посиланням на The Drink Business.

"У Великій Британії шахрайство в цьому секторі оцінюється в 220 млн фунтів стерлінгів (252 млн євро - ред.) збитків", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в минулому році Управління щодо податків і митних зборів Великої Британії (HMRC) було вилучено 50 млн літрів контрафактного алкоголю.

Також повідомляється, що в цілому країни ЄС щорічно втрачають близько 60 млрд євро через процвітання нелегальної торгівлі різними товарами і продуктами, зокрема - нелегальним алкоголем.

Нагадаємо, раніше в ЄП заявили, що український контрафактний алкоголь становить велику загрозу для європейського ринку.

Україна, за даними ЄС, стала лідером з виробництва нелегальної алкогольної продукції. Наш тіньовий ринок спиртного досягає 60% і виводить з бюджетів близько 360 млн євро, підкреслили в Європарламенті.

В ЄС навіть заявили про наміри самостійно боротися з українським контрафактом, шляхом формування відкритих списків нелегальних виробників.

Таку ініціативу європейців вже підтримали вітчизняні офіційні виробники алкоголю.

"Вважаю, що це може мати позитивний ефект. Однак, крім створення такого списку, важливо привести акцизну політику нашої держави у сфері алкоголю до економічно обґрунтованих ставок", - зазначила з цього приводу Глава ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.

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