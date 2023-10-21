В Великобритании самолет съехал со взлетно-посадочной полосы из-за непогоды вызванной штормом Бабет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Самолет съехал со взлетно-посадочной полосы, когда он заходил на посадку в аэропорту Лидс-Брэдфорд во время шторма Бабет, который охватил Великобританию. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Детали
Рейс TUI из Корфу "съехал со взлетно-посадочной полосы во время посадки" в аэропорту Лидс-Брэдфорд (LBA) в пятницу днем, говорится в сообщении аэропорта.
Спасатели прибыли на место происшествия. Всех пассажиров благополучно сняли с самолета, а аэропорт закрыли.
Туристическая компания TUI принесла извинения у пассажиров, пострадавших от закрытия.
Пожарно-спасательная служба Западного Йоркшира сообщила, что пожара не было и что экипажу помогли "эвакуировать всех людей из самолёта в терминал".
Пассажиры, которые должны были вылететь в пятницу, будут доставлены в аэропорт Манчестера, где их будет ждать другой самолет.
С клиентами, которые должны были вылетать в субботу, свяжутся в ближайшее время, поскольку рейсы все еще планируются.
Напомним
Шотландию накрыл шторм Бабет, который принес сильные ливни и порывистый ветер. Кое-где возникли наводнения. Также отмечается, что три человека погибли в результате непогоды.