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В Великобритании самолет съехал со взлетно-посадочной полосы из-за непогоды вызванной штормом Бабет

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Самолет съехал со взлетно-посадочной полосы, когда он заходил на посадку в аэропорту Лидс-Брэдфорд во время шторма Бабет, который охватил Великобританию. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

В Великобритании самолет съехал со взлетно-посадочной полосы из-за непогоды вызванной штормом Бабет

Детали 

Рейс TUI из Корфу "съехал со взлетно-посадочной полосы во время посадки" в аэропорту Лидс-Брэдфорд (LBA) в пятницу днем, говорится в сообщении аэропорта.

Спасатели прибыли на место происшествия. Всех пассажиров благополучно сняли с самолета, а аэропорт закрыли. 

Туристическая компания TUI принесла извинения у пассажиров, пострадавших от закрытия.

Пожарно-спасательная служба Западного Йоркшира сообщила, что пожара не было и что экипажу помогли "эвакуировать всех людей из самолёта в терминал".

Пассажиры, которые должны были вылететь в пятницу, будут доставлены в аэропорт Манчестера, где их будет ждать другой самолет.

С клиентами, которые должны были вылетать в субботу, свяжутся в ближайшее время, поскольку рейсы все еще планируются.

Напомним

Шотландию накрыл шторм Бабет, который принес сильные ливни и порывистый ветер. Кое-где возникли наводнения. Также отмечается, что три человека погибли в результате непогоды.

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