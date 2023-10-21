У Великій Британії літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги через негоду викликану штормом Бабет
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги, коли він заходив на посадку в аеропорту Лідс-Бредфорд під час шторму Бабет, який охопив Великобританію. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
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Рейс TUI з Корфу "з'їхав зі злітно-посадкової смуги під час посадки" в аеропорту Лідс-Бредфорд (LBA) у п'ятницю вдень, йдеться в повідомленні аеропорту.
Рятувальники прибули на місце події. Всіх пасажирів благополучно зняли з літака, а аеропорт закрили.
Туристична компанія TUI перепросила у пасажирів, які постраждали від закриття.
Пожежно-рятувальна служба Західного Йоркшира повідомила, що пожежі не було і що екіпажу допомогли "евакуювати всіх людей із літака до термінала".
Пасажири, які повинні були вилетіти в п'ятницю, будуть доставлені в аеропорт Манчестера, де їх чекатиме інший літак.
З клієнтами, які мали вилітати в суботу, зв’яжуться найближчим часом, оскільки рейси все ще плануються.
Нагадаємо
Шотландію накрив шторм Бабет, який приніс сильні зливи та поривчастий вітер. Подекуди виникли повені. Також зазначається, що троє людей загинули внаслідок негоди.