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15 марта, 19:03 • 105711 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140924 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121931 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115560 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104037 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101084 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91428 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Великобритании мужчина более 70 лет управлял автомобилем без прав

В Великобритании мужчина более 70 лет управлял автомобилем без прав

Киев • УНН

 • 20686 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Ноттингеме, Великобритания, 84-летний мужчина более 70 лет управлял автомобилем без прав. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Отмечается, что мужчина впервые сел за руль в 12 лет. По его словам, за 70 лет он ни разу не попал даже в мелкое ДТП.

26 января полиция остановила мужчину у магазина Testo Extra. Правоохранители удивились, когда узнали, сколько лет он ездил без водительского удостоверения и страховки.

Цитата

“К счастью, он никогда не попадал в аварии, никого не травмировал и не нанес материального ущерба, врезавшись в чужой автомобиль без страховки”, — рассказали полицейские.

Напомним

Ранее сообщалось, что экс-премьера Польши Туска лишили водительских прав.

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