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Шахед-136

У Великій Британії чоловік понад 70 років керував автомобілем без прав

У Великій Британії чоловік понад 70 років керував автомобілем без прав

Київ • УНН

 • 20699 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. У Ноттінгемі, Велика Британія, 84-річний чоловік понад 70 років керував автомобілем без прав. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Зазначається, що чоловік вперше сів за кермо у 12 років. За його словами, за 70 років він жодного разу не потрапив навіть у дрібну ДТП.

26 січня поліція зупинила чоловіка біля магазину Testo Extra. Правоохоронці здивувалися, коли дізналися, скільки років він їздив без посвідчення водія та страховки.

Цитата

“На щастя, він ніколи не потрапляв у аварії, нікого не травмував і не завдав матеріальних збитків, врізавшись у чужий автомобіль без страховки”, — розповіли поліцейські.

Нагадаємо 

Раніше повідомлялось, що експрем'єра Польщі Туска позбавили водійських прав.

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