У Великій Британії чоловік понад 70 років керував автомобілем без прав
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Ноттінгемі, Велика Британія, 84-річний чоловік понад 70 років керував автомобілем без прав. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
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Зазначається, що чоловік вперше сів за кермо у 12 років. За його словами, за 70 років він жодного разу не потрапив навіть у дрібну ДТП.
26 січня поліція зупинила чоловіка біля магазину Testo Extra. Правоохоронці здивувалися, коли дізналися, скільки років він їздив без посвідчення водія та страховки.
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“На щастя, він ніколи не потрапляв у аварії, нікого не травмував і не завдав матеріальних збитків, врізавшись у чужий автомобіль без страховки”, — розповіли поліцейські.
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