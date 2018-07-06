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У убитого в Киеве полицейского похитили телефон и личные вещи

У убитого в Киеве полицейского похитили телефон и личные вещи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Злоумышленники, убившие полицейского, тело которого 5 июля было обнаружено с огнестрельным ранением в собственном авто, вероятно, забрали его телефон. Об этом сообщили УНН в полиции.

"В ходе осмотра места происшествия не было обнаружено телефон убитого. Также близкие погибшего сообщили, что исчезла золотая цепочка", - рассказали в полиции, не исключив, что, возможно, исчезли еще некоторые личные вещи.

В полиции предполагают, что злоумышленников было двое. На месте происшествия были изъяты гильзы калибра 7,62.

Полиция не исключает, что полицейского убили из корыстных побуждений.

Также в полиции подтвердили информацию, что убитый работал в Национальной полиции на должности заместителя начальника управления - начальник отдела Департамента оперативно-технических мероприятий.

Как сообщал УНН, в Шевченковском районе Киева в автомобиле обнаружено тело мужчины со следами огнестрельных ранений.

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