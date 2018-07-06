У вбитого в Києві поліцейського викрали телефон і особисті речі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Зловмисники, які вбили поліцейського, тіло якого 5 липня було виявлено з вогнепальним пораненням у власному авто, ймовірно, забрали його телефон. Про це УНН повідомили у поліції.
“Під час огляду місця події не було виявлено телефон вбитого. Також близькі загиблого повідомили, що зник золотий ланцюжок”, — розповіли у поліції, не виключивши, що, можливо, зникли ще деякі особисті речі.
У поліції припускають, що зловмисників було двоє. На місці події були вилучені гільзи калібру 7,62.
Поліція не відкидає, що поліцейського вбили з корисливих мотивів.
Також у поліції підтвердили інформацію, що вбитий працював у Національній поліції на посаді заступника начальника управління — начальник відділу Департаменту оперативно-технічних заходів.
Як повідомляв УНН, у Шевченківському районі Києва в автомобілі виявлено тіло чоловіка зі слідами вогнепальних поранень.