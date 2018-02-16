В Варшаве начались украинско-польские переговоры относительно исторических споров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украинско-польские переговоры на уровне вице-премьер-министра Украины Павла Розенко и вице-премьер-министра, министра культуры Польши Пйотра Глинского начались в Варшаве. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"В Варшаве начались украинские-польские переговоры на уровне вице-премьер-министров П.Розенко и П.Глинского", - сообщил он.
Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что дискуссия будет касаться исторических отношений между странами, а польская сторона также намерена добиться разрешения со стороны украинской власти на проведение эксгумаций останков поляков, погибших и похороненных на территории Украины, в частности во время Волынской трагедии. Также Польша хочет разъяснить Украине закон с запретом "бандеризма" - изменения в закон об Институте национальной памяти Польши.
Непосредственно П.Глинский перед встречей заявлял, что переговоры могут быть более тяжелыми в связи с принятыми изменениями в закон об ИНП.
А П.Розенко, говоря об ожиданиях от встречи, заявил, что Украина хочет получить от Польши не только разъяснения относительно скандального закона, но и рассчитывает на то, что он будет изменен.
Напомним, 6 февраля вечером президент Польши А.Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти. 14 февраля он направил новый закон на рассмотрение в Конституционный суд.
Принятые парламентом Польши изменения в закон об ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.