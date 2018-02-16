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У Варшаві розпочалися українсько-польські переговори щодо історичних суперечок

У Варшаві розпочалися українсько-польські переговори щодо історичних суперечок

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Українсько-польські переговори на рівні віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка та віце-прем’єр-міністра, міністра культури Польщі Пйотра Глінського розпочалися у Варшаві. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"У Варшаві розпочалися українсько-польські переговори на рівні віце-прем'єр-міністрів П.Розенка і П.Глінського", - повідомив він.

Раніше голова МЗС Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що дискусія стосуватиметься історичних відносин між країнами, а польска сторона також має намір домогтися дозволу з боку української влади на проведення ексгумацій останків поляків, загиблих і похованих на території України, зокрема під час Волинської трагедії. Також Польща хоче роз'яснити Україні закон із забороною "бандеризму" - зміни до закону про Інститут національної пам'яті Польщі.

Безпосередньо П.Глінський перед зустріччю заявляв, що переговори можуть бути важчими у зв’язку з ухваленими змінами до закону про ІНП.

А П.Розенко, говорячи про сподівання щодо зустрічі, заявив, що Україна очікує отримати від Польщі не лише роз’яснення щодо скандального закону, але й розраховує на те, що його буде змінено.

Нагадаємо, 6 лютого ввечері президент Польщі А.Дуда підписав оновлений закон про Інститут національної пам'яті. 14 лютого він направив новий закон на розгляд до Конституційного суду

Прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.

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