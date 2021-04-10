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В Варшаве проходят протесты в 11-ю годовщину Смоленской катастрофы

В Варшаве проходят протесты в 11-ю годовщину Смоленской катастрофы

Киев  •  УНН

 • 20338 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Акция протеста во время мероприятий, приуроченных к 11-й годовщине Смоленской катастрофы сегодня проходит в Варшаве. В Саксонском саду, рядом с площадью маршала Пилсудского, несколько десятков человек собрались с флагами “Забастовки предпринимателей”. Несколько человек были задержаны, передает УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Сегодняшние мероприятия, приуроченные к катастрофе, среди прочего, проходили на площади Пилсудского. Во время них делегации возложили венки к памятнику Президенту Леху Качиньскому и памятникам жертвам Смоленской катастрофы.

В то же время сообщается, что несколько десятков человек вышли на площадь Пилсудского с флагами “Забастовки предпринимателей”. Во время акции протеста взорвалось несколько петард. По данным журналистов, на месте присутствуют значительные силы полиции, которые отгородили протестующих.

Управление полиции Варшавы позже сообщило в Twitter, что во время акции был задержан один человек.

“Полицейские проводят мероприятия на улицах Варшавы. К сожалению, уже есть первый задержанный. Причина — нарушение физической неприкосновенности полицейского. Полицейские применили ОПБ (меры прямого принуждения — ред.) в виде наручников и физическую силу”, — сообщили в полиции.

Позже полиция сообщила, что задержано еще больше людей.

“Задержанных стало больше. Опять же, мы имеем дело с нарушением неприкосновенности, а также оскорблением полицейского и отказом в предоставлении данных”, — заявили правоохранители.

По данным СМИ, одним из задержанных является лидер забастовки предпринимателей Павел Танайно.

Дополнение

10 апреля 2010 года в Смоленске в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качинский и еще 95 человек — экипаж и члены официальной делегации, направлявшейся в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях по случаю годовщины Катынского расстрела 1940 года.

Межгосударственный авиационный комитет считает, что причинами крушения стали решение экипажа не уходить на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Отметим так же, в прошлом году Генеральная прокуратура Польши заявила, что хочет арестовать трех диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный во время крушения президентского самолета Ту-154М в апреле 2010 года. Их обвиняют в “умышленном доведении до авиакатастрофы”. Ведомство направило ходатайство в окружной суд Варшавы.

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