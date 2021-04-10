В Варшаве проходят протесты в 11-ю годовщину Смоленской катастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Акция протеста во время мероприятий, приуроченных к 11-й годовщине Смоленской катастрофы сегодня проходит в Варшаве. В Саксонском саду, рядом с площадью маршала Пилсудского, несколько десятков человек собрались с флагами “Забастовки предпринимателей”. Несколько человек были задержаны, передает УНН со ссылкой на RMF24.
Детали
Сегодняшние мероприятия, приуроченные к катастрофе, среди прочего, проходили на площади Пилсудского. Во время них делегации возложили венки к памятнику Президенту Леху Качиньскому и памятникам жертвам Смоленской катастрофы.
В то же время сообщается, что несколько десятков человек вышли на площадь Пилсудского с флагами “Забастовки предпринимателей”. Во время акции протеста взорвалось несколько петард. По данным журналистов, на месте присутствуют значительные силы полиции, которые отгородили протестующих.
Управление полиции Варшавы позже сообщило в Twitter, что во время акции был задержан один человек.
“Полицейские проводят мероприятия на улицах Варшавы. К сожалению, уже есть первый задержанный. Причина — нарушение физической неприкосновенности полицейского. Полицейские применили ОПБ (меры прямого принуждения — ред.) в виде наручников и физическую силу”, — сообщили в полиции.
Позже полиция сообщила, что задержано еще больше людей.
“Задержанных стало больше. Опять же, мы имеем дело с нарушением неприкосновенности, а также оскорблением полицейского и отказом в предоставлении данных”, — заявили правоохранители.
По данным СМИ, одним из задержанных является лидер забастовки предпринимателей Павел Танайно.
Дополнение
10 апреля 2010 года в Смоленске в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качинский и еще 95 человек — экипаж и члены официальной делегации, направлявшейся в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях по случаю годовщины Катынского расстрела 1940 года.
Межгосударственный авиационный комитет считает, что причинами крушения стали решение экипажа не уходить на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Отметим так же, в прошлом году Генеральная прокуратура Польши заявила, что хочет арестовать трех диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный во время крушения президентского самолета Ту-154М в апреле 2010 года. Их обвиняют в “умышленном доведении до авиакатастрофы”. Ведомство направило ходатайство в окружной суд Варшавы.