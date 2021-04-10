В Варшаве проходят протесты в 11-ю годовщину Смоленской катастрофы

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Акция протеста во время мероприятий, приуроченных к 11-й годовщине Смоленской катастрофы сегодня проходит в Варшаве. В Саксонском саду, рядом с площадью маршала Пилсудского, несколько десятков человек собрались с флагами “Забастовки предпринимателей”. Несколько человек были задержаны, передает УНН со ссылкой на RMF24.