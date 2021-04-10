У Варшаві проходять протести в 11-ту річницю Смоленської катастрофи

Деталі

Сьогоднішні заходи, приурочені до катастрофи, серед іншого, проходили на площі Пілсудського. Під час них делегації поклали вінки до пам'ятника Президенту Леху Качинському та пам'ятників жертвам Смоленської катастрофи.

У той же час повідомляється, що кілька десятків людей вийшли на площу Пілсудського з прапорами "Страйки підприємців". Під час акції протесту вибухнуло кілька петард. За даними журналістів, на місці присутні значні сили поліції, які відгородили протестуючих.

Управління поліції Варшави пізніше повідомило в Twitter, що під час акції був затриманий один чоловік.

"Поліцейські проводять заходи на вулицях Варшави. На жаль, вже є перший затриманий. Причина - порушення фізичної недоторканності поліцейського. Поліцейські застосували ОПБ (заходи прямого примусу - ред.) у вигляді наручників і фізичну силу", - повідомили в поліції.

Пізніше поліція повідомила, що затримано ще більше людей.

"Затриманих стало більше. Знову ж таки, ми маємо справу з порушенням недоторканності, а також образою поліцейського і відмовою в наданні даних", - заявили правоохоронці.

За даними ЗМІ, одним із затриманих є лідер страйку підприємців Павло Танайно.

Доповнення

10 квітня 2010 року в Смоленську в авіакатастрофі загинув президент Польщі Лех Качинський і ще 95 осіб - екіпаж і члени офіційної делегації, що прямувала в Катинь для участі в меморіальних заходах з нагоди річниці Катинського розстрілу 1940 року.

Міждержавний авіаційний комітет вважає, що причинами аварії стали рішення екіпажу не йти на запасний аеродром і недоліки в забезпеченні польоту і підготовці екіпажу.

Відзначимо так само, в минулому році Генеральна прокуратура Польщі заявила, що хоче заарештувати трьох диспетчерів, які чергували в аеропорту Смоленськ-Північний під час катастрофи президентського літака Ту-154М в квітні 2010 року. Їх звинувачують в "умисному доведенні до авіакатастрофи". Відомство направило клопотання до окружного суду Варшави.