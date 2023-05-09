В Варшаве послу рф не удалось возложить цветы на кладбище советских солдат: помешали митингующие с антипутинскими лозунгами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Варшаве в Польше митингующие не допустили российского посла сергея андреева к мемориальному кладбищу советских военных для возложения цветов к 9 мая. Толпа скандировала антипутинские лозунги, дипломат был вынужден вернуться к авто, пишет УНН со ссылкой на TVP Info.
Детали
Отмечается, что андреев приехал к Мавзолею советских воинов в Варшаве около 10 утра по местному времени, чтобы возложить цветы ко Дню победы 9 мая. Дипломата сопровождали несколько других сотрудников и охранники. Дорогу к памятнику послу перегородила толпа, которая скандировала антипутинские лозунги. Кроме этого, митингующие установили инсталляцию разрушенного российскими оккупантами Мариуполя, а также баннеры с надписями о том, что россия является страной-террористом.
андреев не смог возложить венок перед памятником и вернулся к автомобилю, затем уехал. Никакого серьезного инцидента не произошло, на месте присутствовали сотрудники полиции.
Сообщается, что ранее во вторник, 9 мая, представители польских властей обратились к российскому послу в Польше с просьбой воздержаться от провокаций.
Напомним
9 мая 2022 года в Варшаве посла россии сергея андреева облили красной краской во время церемонии на кладбище советских военных.