В Варшаве послу рф не удалось возложить цветы на кладбище советских солдат: помешали митингующие с антипутинскими лозунгами

Детали

Отмечается, что андреев приехал к Мавзолею советских воинов в Варшаве около 10 утра по местному времени, чтобы возложить цветы ко Дню победы 9 мая. Дипломата сопровождали несколько других сотрудников и охранники. Дорогу к памятнику послу перегородила толпа, которая скандировала антипутинские лозунги. Кроме этого, митингующие установили инсталляцию разрушенного российскими оккупантами Мариуполя, а также баннеры с надписями о том, что россия является страной-террористом.

андреев не смог возложить венок перед памятником и вернулся к автомобилю, затем уехал. Никакого серьезного инцидента не произошло, на месте присутствовали сотрудники полиции.

Сообщается, что ранее во вторник, 9 мая, представители польских властей обратились к российскому послу в Польше с просьбой воздержаться от провокаций.

Напомним

9 мая 2022 года в Варшаве посла россии сергея андреева облили красной краской во время церемонии на кладбище советских военных.