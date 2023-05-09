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У Варшаві послу рф не вдалося покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів: завадили мітингувальники з антипутінськими гаслами

Київ • УНН

 • 989242 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. У Варшаві в Польщі мітингувальники не допустили російського посла сергія андреєва до меморіального цвинтаря радянських військових для покладання квітів до 9 травня. Натовп скандував антипутінські гасла, дипломат був вимушений повернутися до авто, пише УНН з посиланням на TVP Info.

Деталі

Зазначається, що андреєв приїхав до Мавзолею радянських воїнів у Варшаві близько 10 ранку за місцевим часом, щоб покласти квіти до Дня перемоги 9 травня. Дипломата супроводжували кілька інших співробітників та охоронці. Дорогу до пам'ятника послу перегородив натовп, який скандував антипутінські гасла. Крім цього, мітингувальники встановили інсталяцію зруйнованого російськими окупантами Маріуполя, а також банери з написами про те, що росія є країною-терористом.

андреєв не зміг покласти вінок перед пам'ятником і повернувся до автомобіля, потім поїхав. Жодного серйозного інциденту не сталося, на місці були присутні працівники поліції. 

Повідомляється, що раніше у вівторок, 9 травня, представники польської влади звернулися до російського посла в Польщі з проханням утриматися від провокацій.

Нагадаємо

9 травня 2022 року у Варшаві посла росії сергія андрєєва облили червоною фарбою під час церемонії на цвинтарі радянських військових.

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