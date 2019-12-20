В ВАКС завтра продолжат подготовительное заседание по делу "сахарного прокурора"

"Завтра, 21 декабря... в 10:00 в Высшем антикоррупционном суде продолжат подготовительное судебное заседание", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-заместителя прокурора Киевской области, бывшего чиновника Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области и руководителя одного из субъектов хозяйствования обвиняют в организации коррупционной схемы с хищения сахара на сумму более 211 млн гривен.

Как сообщалось, бывший заместитель прокурора Киевской области обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК Украины, экс-чиновник управления юстиции в Черкасской области - в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 УК Украины, руководитель предприятия - в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 УК Украины.