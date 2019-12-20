У ВАКС завтра продовжать підготовче засідання у справі "цукрового прокурора"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд завтра продовжить підготовче судове засідання у справі стосовно колишнього заступника прокурора Київської області та ще двох осіб, підозрюваних у розкраданні цукру, що зберігався на складах Державної спеціалізованої бюджетної установи “Аграрний фонд” у Черкаській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС у Facebook.
"Завтра, 21 грудня… о 10:00 у Вищому антикорупційному суді продовжать підготовче судове засідання", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ексзаступника прокурора Київської області, колишнього посадовця Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області та керівника одного із суб’єктів господарювання обвинувачують в організації корупційної схеми із розкрадання цукру на суму понад 211 млн гривень.
Як повідомлялося, колишній заступник прокурора Київської області обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 2 ст. 343 (Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу) КК України, екс-посадовець управління юстиції у Черкаській області — у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 КК України, керівник суб’єкта господарювання — у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України.