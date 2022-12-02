В турецком порту взорвался нефтяной танкер
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В турецком порту Самсун, расположенном на побережье Черного моря, взорвался и загорелся нефтяной танкер. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN Turk.
Цитата
"Взрыв произошел около 11:15 из-за нагревания одного из топливных баков, в котором хранятся отработанные масла, взятые с судов в порту Самсун. Пожар был ликвидирован за короткое время, жертв и раненых нет", – говорится в сообщении.
Samsun Limanı’nda bir yağ tankerinde patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü https://t.co/EopGHzhwTP pic.twitter.com/1HPEHxwU—CNN TÜRK (@cnnturk)December 2, 2022
Напомним
28 ноября на химическом заводе в турецкой провинции Денизли произошел масштабный пожар.