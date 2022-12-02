У турецькому порту вибухнув нафтовий танкер

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"Вибух стався приблизно о 11:15 через нагрівання одного з паливних баків, в якому зберігаються відпрацьовані мастила, взяті з суден у порту Самсун. Пожежу було ліквідовано за короткий час, жертв та поранених немає", – ідеться у повідомленні.

Samsun Limanı’nda bir yağ tankerinde patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü https://t.co/EopGHzhwTP pic.twitter.com/1HPEHxwUQR

Нагадаємо

28 листопада на хімічному заводі в турецькій провінції Денізлі сталася масштабна пожежа.