В Турции уволили более 10 тыс. человек за возможные связи с Ф.Гюленом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Власть Турции уволила более 10 000 человек за возможные связи с Фетхуллахом Гюленом, который подозревается в организации попытки государственного переворота. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Тысячи врачей и других служащих отстранили от должности внеочередным декретом, опубликованным в субботу. Этим же постановлением было закрыто 15 средств массовой информации.
При этом не ясно, входят ли эти 10 тыс. заявленных в число ранее арестованных по подозрению в причастности к мятежу.
Как сообщал УНН, в ночь на 16 июля 2016 г. группа внутри ВС Турции попыталась совершить военный переворот.