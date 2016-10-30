В Турции уволили более 10 тыс. человек за возможные связи с Ф.Гюленом

Тысячи врачей и других служащих отстранили от должности внеочередным декретом, опубликованным в субботу. Этим же постановлением было закрыто 15 средств массовой информации.

При этом не ясно, входят ли эти 10 тыс. заявленных в число ранее арестованных по подозрению в причастности к мятежу.

Как сообщал УНН, в ночь на 16 июля 2016 г. группа внутри ВС Турции попыталась совершить военный переворот.