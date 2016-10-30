У Туреччині звільнили більше 10 тис. осіб за можливі зв’язки з Ф.Гюленом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Влада Туреччини звільнила більше 10 000 осіб за можливі зв'язки з Фетхуллахом Гюленом, який підозрюється в організації спроби державного перевороту. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Тисячі лікарів, лікарів та інших службовців були відсторонені від посади позачерговим декретом, опублікованим у суботу. Цією ж постановою було закрито 15 засобів масової інформації.
При цьому не зрозуміло, чи входять ці 10 тисяч звільнених до числа раніше заарештованих за підозрою в причетності до заколоту.
Як повідомляв УНН, у ніч на 16 липня 2016 року група всередині ЗС Туреччини спробувала вчинити військовий переворот.