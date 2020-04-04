В Турции закрыли более 30 городов, а молодежи запретили выходить из дома
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Турции в рамках мероприятий, направленных на борьбу с распространением коронавируса, людям младше 20 лет, запретили выходить из дома. Новые правила вступят в силу в ночь на субботу, 4 апреля, заявил вечером в пятницу, 3 апреля, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает DW, передает УНН.
Ранее запрет на выход из дома в Турции действовал для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.
Кроме того, в стране будет действовать обязанность носить на лице медицинские маски в людных местах, в частности, на рынках и в магазинах. Также для 31 турецкого города сроком на 15 дней вводится запрет на въезд и выезд для автомобилей.
По официальным данным турецких властей, за последние сутки в стране погибли от коронавируса 69 человек. Таким образом, в целом количество умерших от этой болезни увеличилось до 425 человек. Общее же количество инфицированных в Турции возросло до 20 921 человека, больше всего случаев зафиксировано в Стамбуле — более 12 тыс. Сейчас в стране, где живет около 83 миллионов человек, проведено более 141,7 тысячи тестов на коронавирус.
Напомним, по состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждены 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.