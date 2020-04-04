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У Туреччині закрили понад 30 міст, а молоді заборонили виходити з дому

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Туреччині в рамках заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу, людям, молодшим за 20 років, заборонили виходити з дому. Нові правила набудуть чинності у ніч на суботу, 4 квітня, заявив ввечері у п'ятницю, 3 квітня, президент країни Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє DW, передає УНН

Раніше заборона на вихід з дому в Туреччині діяла для людей старших 65 років та з хронічними захворюваннями.

Крім того, в країні діятиме обов'язок носити на обличчі медичні маски у людних місцях, зокрема, на ринках та у магазинах. Також для 31 турецького міста терміном на 15 днів запроваджується заборона на в'їзд та виїзд для автомобілів.

За офіційними даними турецької влади, за останню добу в країні померли від коронавірусу 69 людей. Таким чином, загалом кількість померлих від цієї недуги збільшилась до 425 осіб. Загальна ж кількість інфікованих у Туреччині зросла до 20 921 людини, найбільше випадків зафіксовано в Стамбулі - понад 12 тисяч. Наразі у країні, де живе близько 83 мільйонів людей, проведено понад 141,7 тисячі тестів на коронавірус.

Нагадаємо, станом на вечір 3 квітня в Україні підтверджено 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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