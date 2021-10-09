В Турции за шпионаж задержали 6 человек. Во время операции обнаружили российский паспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и Национальная разведывательная организация в Турции задержали шестерых иностранцев, подозреваемых в шпионаже. У них изъято оружие и патроны, на обнародованных с операции фото видно российский паспорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Haberturk.
Детали
Отмечается, что было инициировано задержание лиц, которые были настроены, в частности, на передачу конфиденциальной информации с целью "политического или военного шпионажа".
Одновременно были проведены операции по 3 адресам в Стамбуле и по 2 - в Анталии.
В ходе операций были задержаны шесть подозреваемых.
Во время обысков по адресам было изъято 3 пистолета, один из которых был оснащен глушителем и лазерным устройством, а также много магазинов и патроны к ним.
На фотографии, распространенной Haberturk, видно, что изъято российский загранпаспорт. Пока не ясно, является ли документ оригинальным или поддельным.
Расследование происшествия продолжается.
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