У Туреччині за шпигунство затримали 6 людей. Під час операції виявили російський паспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Управління з боротьби з тероризмом поліції Стамбула і Національна розвідувальна організація у Туреччині затримали шістьох іноземців, підозрюваних у шпигунстві. У них вилучено зброю і патрони, на оприлюднених з операції фото видно російський паспорт. Про це інформує УНН з посиланням на Haberturk.
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Зазначається, що було ініційовано затримання осіб, які були налаштовані, зокрема, на передачу конфіденційної інформації з метою "політичного або військового шпигунства".
Одночасно були проведені операції за 3 адресами в Стамбулі та за 2 - в Анталії.
В ході операцій було затримано шістьох підозрюваних.
Під час обшуків за адресами було вилучено 3 пістолети, один з яких був оснащений глушником та лазерним пристроєм, а також багато магазинів і патрони до них.
На фотографії, поширеній Haberturk, видно, що вилучено російський закордонний паспорт. Наразі не ясно, чи є документ оригінальним або підробленим.
Розслідування події триває.
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