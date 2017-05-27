В Турции перевернулся автобус, погибли 8 человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. По меньшей мере 8 человек погибли и 34 человека были ранены в результате аварии пассажирского автобуса в Турции, передает УНН со ссылкой на Hurriyet Daily News.
По информации издания, утром 27 мая перевернулся пассажирский автобус, который ехал в Анкару с Кастамону. На место аварии сразу прибыли автомобили скорой помощи.
В результате аварии погибли 8 человек, 34 получили ранения. Сейчас 11 человек находится в критическом состоянии.
Как сообщал УНН, несколько украинский погибли в ДТП с грузовиком в России.