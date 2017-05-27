У Туреччині перекинувся автобус, загинуло 8 осіб - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Щонайменше 8 осіб загинуло і 34 особи були поранені внаслідок аварії пасажирського автобуса в Туреччині, передає УНН з посиланням на Hurriyet Daily News.
За інформацією видання, вранці 27 травня перекинувся пасажирський автобус, який їхав в Анкару із Кастамону. На місце аварії відразу прибули автомобілі швидкої допомоги.
В результаті аварії загинуло 8 осіб, 34 отримали поранення. Наразі 11 осіб перебуває у критичному стані.
Як повідомляв УНН, декілька українців загинули в ДТП з вантажівкою у Росії.