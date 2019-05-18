В Турции дали пожизненный срок для 14 человек за теракт в Стамбуле

В пятницу, 17 мая, суд в Силиври признал этих людей виновными в совершении убийств и пособничестве в убийствах. Еще четыре человека приговорены к срокам лишения свободы до 15 лет за участие в террористическом объединении.

Напомним, двойной теракт произошел вечером 10 декабря 2016 возле стадиона "Водафон Арена" в европейской части Стамбула через 2 часа после завершения на нем футбольного матча. Сначала террорист-смертник взорвал себя у группы полицейских в парке возле стадиона, а менее чем через минуту у автобуса с правоохранителями взорвался заминированный автомобиль.

Тогда погибли 47 человек, большинство из которых - полицейские, десятки людей получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Соколы свободы Курдистана", которое откололось от Рабочей партии Курдистана.

В частности, тогда в сети появилось видео взрыва на стадионе Стамбула.