В Турции дали пожизненный срок для 14 человек за теракт в Стамбуле

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 70827 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 87248 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 99570 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123769 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111836 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137917 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144669 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130207 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Турции дали пожизненный срок для 14 человек за теракт в Стамбуле

В Турции дали пожизненный срок для 14 человек за теракт в Стамбуле

Киев  •  УНН

 • 10959 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. За совершение в 2016 году в Стамбуле двойного теракта 14 человек в Турции приговорены к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В пятницу, 17 мая, суд в Силиври признал этих людей виновными в совершении убийств и пособничестве в убийствах. Еще четыре человека приговорены к срокам лишения свободы до 15 лет за участие в террористическом объединении.

Напомним, двойной теракт произошел вечером 10 декабря 2016 возле стадиона "Водафон Арена" в европейской части Стамбула через 2 часа после завершения на нем футбольного матча. Сначала террорист-смертник взорвал себя у группы полицейских в парке возле стадиона, а менее чем через минуту у автобуса с правоохранителями взорвался заминированный автомобиль.

Тогда погибли 47 человек, большинство из которых - полицейские, десятки людей получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Соколы свободы Курдистана", которое откололось от Рабочей партии Курдистана.

В частности, тогда в сети появилось видео взрыва на стадионе Стамбула.

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