В Турции часть истребителя упала на автомобили
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября УНН. Сегодня в столице Турции, Анкаре, топливный бак истребителя F-4 упал на открытую автомобильную стоянку. Об этом сообщает CNN TÜRK, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел около 11.30 утра в Анкаре. Топливный бак истребителя F-4 по неизвестным причинам оторвался во время полета над Анкарой и упал на открытую стоянку.
Топливный бак упал с истребителя, принадлежащего командованию ВВС.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, три автомобиля получили повреждения.
Дополнение
Министерство национальной обороны сделало заявление по инциденту.
«Часть истребителя F-4, принадлежащего нашему командованию ВВС, по неизвестной причине упала на открытую автостоянку, принадлежащую TPAO во время полета над небом Анкары. Самолет благополучно приземлился на площади Эскишехир. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Детальное техническое расследование продолжается», - говорится в сообщении.
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