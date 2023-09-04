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В Турции часть истребителя упала на автомобили

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КИЕВ. 4 сентября УНН. Сегодня в столице Турции, Анкаре, топливный бак истребителя F-4 упал на открытую автомобильную стоянку. Об этом сообщает CNN TÜRK, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел около 11.30 утра в Анкаре. Топливный бак истребителя F-4  по неизвестным причинам оторвался во время полета над Анкарой и упал на открытую стоянку.

Топливный бак упал с истребителя, принадлежащего командованию ВВС.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, три автомобиля получили повреждения.

Дополнение

Министерство национальной обороны сделало заявление по инциденту.

«Часть истребителя F-4, принадлежащего нашему командованию ВВС, по неизвестной причине упала на открытую автостоянку, принадлежащую TPAO во время полета над небом Анкары. Самолет благополучно приземлился на площади Эскишехир. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Детальное техническое расследование продолжается», - говорится в сообщении.

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