Упав за борт та провів усю ніч у воді: біля берегів Туреччини врятували українського моряка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українського моряка, який впав за борт контейнеровоза біля берегів Туреччини, знайшли живим після того, як він провів усю ніч у воді. Його доставили до лікарні, повідомляє Maritime Bulletin, передає УНН.
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Відомо, що український моряк, який працював на контейнеровозі MSC NADRIELY, що йшов із Поті (Грузія) до Текірдагу (Туреччина), випав за борт у ніч на 30 серпня.
Ця подія сталася, коли судно було близько до узбережжя Туреччини. Старший офіцер MSC NADRIELY помітив, що хтось випав за борт, і судно повернулося назад для пошуку та рятування.
Турецьке агентство з пошуку та рятування також відповіло на сигнал тривоги і надіслало рятувальні кораблі та літаки. Допомогу також надали інші судна в цьому районі.
Моряка знайшли наступного дня, 31 серпня, на вантажному судні MOONLIGHT. Українець був доставлений на берег, а потім - госпіталізований.
Зазначається, що чоловік провів усю ніч у воді.
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