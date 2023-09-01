Упал за борт и провел всю ночь в воде: у берегов Турции спасли украинского моряка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинского моряка, который упал за борт контейнеровоза у берегов Турции, нашли живым после того, как он провел всю ночь в воде. Его доставили в больницу, сообщает Maritime Bulletin, передает УНН.
Детали
Известно, что украинский моряк, работавший на контейнеровозе MSC NADRIELY, который шел из Поти (Грузия) в Текирдаг (Турция), выпал за борт в ночь на 30 августа.
Это событие произошло, когда судно было близко к побережью Турции. Старший офицер MSC NADRIELY заметил, что кто-то выпал за борт, и судно вернулось назад для поиска и спасения.
Турецкое агентство по поиску и спасанию также ответило на сигнал тревоги и направило спасательные корабли и самолеты. Помощь также оказали другие суда в этом районе.
Моряка нашли на следующий день, 31 августа, на грузовом судне MOONLIGHT. Украинец был доставлен на берег, а затем - госпитализирован.
Отмечается, что мужчина провел всю ночь в воде.
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