Упал за борт и провел всю ночь в воде: у берегов Турции спасли украинского моряка

Детали

Известно, что украинский моряк, работавший на контейнеровозе MSC NADRIELY, который шел из Поти (Грузия) в Текирдаг (Турция), выпал за борт в ночь на 30 августа.

Это событие произошло, когда судно было близко к побережью Турции. Старший офицер MSC NADRIELY заметил, что кто-то выпал за борт, и судно вернулось назад для поиска и спасения.

Турецкое агентство по поиску и спасанию также ответило на сигнал тревоги и направило спасательные корабли и самолеты. Помощь также оказали другие суда в этом районе.

Моряка нашли на следующий день, 31 августа, на грузовом судне MOONLIGHT. Украинец был доставлен на берег, а затем - госпитализирован.

Отмечается, что мужчина провел всю ночь в воде.

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