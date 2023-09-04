У Туреччині частина винищувача впала на автомобілі

Деталі

Інцидент стався близько 11.30 ранку в Анкарі. Паливний бак винищувача F-4 з невідомих причин відірвався під час польоту над Анкарою та впав на відкриту стоянку.

Паливний бак упав із винищувача, що належить командуванню ВПС.

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає, три автомобілі отримали пошкодження.

Доповнення

Міністерство національної оборони зробило заяву щодо інциденту.

«Частина винищувача F-4, що належить нашому командуванню ВПС, з невідомої причини впала на відкриту автостоянку, що належить TPAO під час польоту над небом Анкари. Літак благополучно приземлився на площі Ескішехір. Жертв та постраждалих внаслідок пригоди немає. Детальне технічне розслідування продовжується», - йдеться у повідомленні.

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