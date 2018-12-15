В церквях перед Объединяющим собором начались службы, Лавру охраняют
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Киево-Печерская лавра в столице находится под усиленной охраной, пока там все спокойно. Во Владимирском соборе и Киево-Печерской лавре с девяти утра продолжаются богослужения, передает УНН.
При этом вблизи Софии Киевской, где должен состояться Объединительный собор, с утра субботы начали собираться люди. Центр столицы заполонили автобусы, которые привезли верующих.
Людей вблизи Софии Киевской проверяют металлодетекторами, также здесь установлены рамки-металлоискатели.
Как сообщал УНН, 25 декабря в Киеве состоится Объединительный собор. Патрульная полиция перекрыла подъезды к Софиевской площади.
Объединительный собор должен начаться в 10:00. Председательствовать на Соборе должен представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил. Президент Украины Петр Порошенко также ожидается во время Собора.