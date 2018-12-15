У церквах перед Об'єднавчим собором почалися служби, Лавру охороняють
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Києво-Печерська лавра у столиці перебуває під посиленою охороною, наразі там все спокійно. У Володимирському соборі та Києво-Печерській лаврі з 9-ої ранку тривають богослужіння, передає УНН.
При цьому поблизу Софії Київської, де має відбутися Об'єднавчий собор, з ранку суботи почали збиратися люди. Центр столиці заполонили автобуси, які привезли вірян.
Людей поблизу Софії Київської перевіряють металодетекторами, також тут встановлені рамки-металошукачі.
Як повідомляв УНН, 25 грудня у Києві відбудеться Об'єднавчий собор. Патрульна поліція перекрила під'їзди до Софіївської площі.
Об'єднавчий собор має розпочатись о 10:00. Головувати на Соборі має представник Вселенського патріарха митрополит Галльський Еммануїл. Президент України Петро Порошенко також очікується під час Собору.