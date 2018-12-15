Під'їзди до Софіївської площі перекриті через Об'єднавчий собор
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. До патрулювання вулиць під час проведення Об'єднавчого собору залучено 150 поліцейських та 20 автомобілів, під'їзди до Софіївської площі перекриті. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомив керівник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля.
"Залучено 150 співробітників для забезпечення правопорядку, на перекриття доріг і на патрулювання вулиць. Також залучено 20 автомобілів. Перекрита центральна частина міста та усі під'їзди до Софіївської площі. Все інше – по звичайному плану вихідного дня", - сказав Зозуля.
Нагадаємо, сьогодні в Києві відбудеться Об'єднавчий собор, на якому представники різних православних конфесій мають обрати голову Помісної православної церкви України.
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