Подъезды к Софиевской площади перекрыты из-за Объединительного собора
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. К патрулированию улиц во время проведения Объединительного собора привлечено 150 полицейских и 20 автомобилей, подъезды к Софиевской площади перекрыты. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил руководитель патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.
"Привлечено 150 сотрудников для обеспечения правопорядка, на перекрытия дорог и на патрулирование улиц. Также привлечено 20 автомобилей. Перекрытая центральная часть города и все подъезды к Софиевской площади. Все остальное - по обычному плану выходного дня", - сказал Зозуля.
Напомним, сегодня в Киеве состоится Объединительный собор, на котором представители различных православных конфессий должны избрать председателя Поместной православной церкви Украины.
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