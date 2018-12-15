Подъезды к Софиевской площади перекрыты из-за Объединительного собора

"Привлечено 150 сотрудников для обеспечения правопорядка, на перекрытия дорог и на патрулирование улиц. Также привлечено 20 автомобилей. Перекрытая центральная часть города и все подъезды к Софиевской площади. Все остальное - по обычному плану выходного дня", - сказал Зозуля.



Напомним, сегодня в Киеве состоится Объединительный собор, на котором представители различных православных конфессий должны избрать председателя Поместной православной церкви Украины.



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