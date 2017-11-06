В центре Житомира произошло смертельное ДТП

Авария произошла около 4:00. Известно, что водитель автомобиля “Mazda-626”, двигаясь по улице Старовильской, не справился с управлением и столкнулся с деревом и домом.

Водитель и пассажирка автомобиля погибли на месте. Сейчас все обстоятельства ДТП и личности погибших устанавливаются.

Напомним, 5 ноября в результате ДТП во Львовской области погибли два человека, еще пятеро травмированы.