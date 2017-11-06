В центре Житомира произошло смертельное ДТП
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня утром в центре Житомира в результате ДТП погибли два человека. Об этом корреспонденту УНН сообщил и.о. пресс-офицера патрульной полиции Житомира Игорь Иванюк.
Авария произошла около 4:00. Известно, что водитель автомобиля “Mazda-626”, двигаясь по улице Старовильской, не справился с управлением и столкнулся с деревом и домом.
Водитель и пассажирка автомобиля погибли на месте. Сейчас все обстоятельства ДТП и личности погибших устанавливаются.
Напомним, 5 ноября в результате ДТП во Львовской области погибли два человека, еще пятеро травмированы.