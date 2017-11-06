У центрі Житомира сталася смертельна ДТП

Аварія сталась близько 4:00. Відомо, що водій автомобіля “Mazda-626”, рухаючись вулицею Старовільською, не впорався з керуванням та зіткнувся із деревом та будинком.

Водій та пасажирка автомобіля загинули на місці. Наразі всі обставини ДТП та особи загиблих встановлюють.

Нагадаємо, 5 листопада внаслідок ДТП на Львівщині загинуло двоє людей, ще п’ятеро травмовані.