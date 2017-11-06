У центрі Житомира сталася смертельна ДТП
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні вранці у центрі Житомира внаслідок ДТП загинуло двоє людей. Про це кореспонденту УНН повідомив в.о. прес-офіцера патрульної поліції Житомира Ігор Іванюк.
Аварія сталась близько 4:00. Відомо, що водій автомобіля “Mazda-626”, рухаючись вулицею Старовільською, не впорався з керуванням та зіткнувся із деревом та будинком.
Водій та пасажирка автомобіля загинули на місці. Наразі всі обставини ДТП та особи загиблих встановлюють.
Нагадаємо, 5 листопада внаслідок ДТП на Львівщині загинуло двоє людей, ще п’ятеро травмовані.