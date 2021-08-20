В центре Одессы сносят "нахалстрой"

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 6541 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 133145 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 194708 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 229676 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140624 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132471 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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КИЕВ. 20 августа. УНН. В центре Одессы на Ришельевской, 41 городское управление архитектурно-строительного контроля демонтирует часть незаконного строения – пристройку к зданию. Об этом сообщает руководитель городского ГАСК Александр Авдеев.

По словам Авдеева, собственника многократно предупреждали о незаконности его постройки, но он не отреагировал. В результате здание на Ришельевской перестроили в 7-этажный дом и рядом добавили пристройку.

Александр Авдеев сообщает, что пристройка - это только первый шаг. На очереди под снос – само здание. Но для этого чиновники ждут разрешение суда.

В ГАСК отмечают, что в ходе строительных работ на Ришельевской, 41 вместо 5-ти этажей выгнали 7, превысили предельно допустимую высоту зданий (вместо 18,6 м, как указано в градостроительных условиях и ограничениях, уже построили 21 м), увеличили пятно застройки без права собственности на участок.

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