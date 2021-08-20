У центрі Одеси зносять "нахаббуд"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У центрі Одеси на Рішельєвській, 41 міське управління архітектурно-будівельного контролю демонтує частину незаконної будови - прибудову до будівлі. Про це повідомляє керівник міського ДАБК Олександр Авдєєв.
За словами Авдєєва, власника багаторазово попереджали про незаконність його споруди, але він не відреагував. У результаті будівлю на Рішельєвській перебудували в 7-поверховий будинок і поруч додали прибудову.
Олександр Авдєєв повідомляє, що прибудова - це тільки перший крок. На черзі під знесення - сама будівля. Але для цього чиновники чекають дозвіл суду.
У ДАБК відзначають, що під час будівельних робіт на Рішельєвській, 41 замість 5-ти поверхів вигнали 7, перевищили гранично допустиму висоту будівель (замість 18,6 м, як зазначено в містобудівних умовах і обмеженнях, уже побудували 21 м), збільшили пляму забудови без права власності на ділянку.