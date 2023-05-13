В центре москвы вспыхнул пожар в гостинице - росСМИ

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"В центре Москвы горит гостиница "Интерконтиненталь" на улице Тверской. Очевидцы сообщают, что из здания валит дым", - говорится в сообщении.

Детали

Очевидцы сообщали, что из отеля валит дым. Отмечается, что экстренные службы прибыли на место происшествия, по состоянию на сейчас пожар потушен.

Напомним

В брянской области рф упали вертолет Ми-8 и истребитель Су-34, на данный момент известно о двух погибших из-за падения вертолета, судьба тех, кто находился на борту истребителя.