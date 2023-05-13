В центре москвы вспыхнул пожар в гостинице - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В центре москвы, на улице Тверской, вспыхнул пожар на территории гостиницы "Интерконтиненталь", сообщают росСМИ, передает УНН.
Цитата
"В центре Москвы горит гостиница "Интерконтиненталь" на улице Тверской. Очевидцы сообщают, что из здания валит дым", - говорится в сообщении.
Детали
Очевидцы сообщали, что из отеля валит дым. Отмечается, что экстренные службы прибыли на место происшествия, по состоянию на сейчас пожар потушен.
Напомним
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