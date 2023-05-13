У центрі москви спалахнула пожежа у готелі - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У центрі москви, на вулиці Тверській, спалахнула пожежа на території готелю "Інтерконтиненталь", повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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"У центрі Москви горить готель "Інтерконтиненталь" на вулиці Тверській. Очевидці повідомляють, що з будівлі валить дим", - йдеться в повідомленні.
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Очевидці повідомляли, що з готелю валить дим. Зазначається, що екстрені служби прибули на місце події, станом на зараз пожежу погашено.
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