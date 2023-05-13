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У центрі москви спалахнула пожежа у готелі - росЗМІ

У центрі москви спалахнула пожежа у готелі - росЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У центрі москви, на вулиці Тверській, спалахнула пожежа на території готелю "Інтерконтиненталь", повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Цитата

"У центрі Москви горить готель "Інтерконтиненталь" на вулиці Тверській. Очевидці повідомляють, що з будівлі валить дим", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Очевидці повідомляли, що з готелю валить дим. Зазначається, що екстрені служби прибули на місце події, станом на зараз пожежу погашено.

Нагадаємо

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